Казахстан проиграл голосование за право проведения ЧМ-2027 по хоккею

Казахстан проиграл Германии борьбу за проведение Чемпионата мира по хоккею-2027, сообщает Zakon.kz.

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Чемпионат мира 2027 года состоится в Германии, чья заявка набрала на конгрессе Международной федерации хоккея 102 голоса. У Казахстана 34 голоса. Решение было принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в финском городе Тампере.

Казахстан указывал в своей заявке две арены в Алматы и Астане вместимостью на 12 тысяч человек – "Алматы Арену", которую открыли к Универсиаде-2017, и "Барыс Арену", построенную на год раньше. Но матчи турнира примут Мангейм и Дюссельдорф.

На текущем ЧМ-2023 сборная Казахстана победила Словению (4:3), Норвегию (4:3 Б) и Словакию (4:3 Б), а также проиграла Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7). Таким образом, казахстанцы набрали семь очков и сохранили место в элитном дивизионе.