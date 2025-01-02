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Спорт

Казахстан покидает элитный дивизион молодежного ЧМ-2025 по хоккею

Хоккей Матч Германия, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 23:58 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
2 января сборная Казахстана провела заключительный матч на молодежном чемпионате мира-2025 по хоккею в Канаде, где в упорной схватке проиграла хоккеистам Германии со счетом 3:4, сообщает Zakon.kz.

Для сборной Казахстана эта игра была самой важной на канадском турнире. Именно победитель этой встречи сохранял место в топ-дивизионе мирового первенства на следующий сезон. Итогом жаркой схватки стала волевая победа Бундестим – 4:3.

Счет в этом ответственном поединке в первом периоде открыли наши хоккеисты, усилиями Асанали Русланулы. Но соперник быстро сравнял результат, отличился Максим Шафер.

Однако перед уходом на первый перерыв казахстанцы снова вышли вперед, гол забил Никита Ситников.

Хоккей Поражение Германии , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 23:58

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

После отдыха наша молодежка упрочила преимущество, шайбой отметился Артур Гросс. Но недолго длилась наша радость, немецкая дружина быстро сумела восстановить равновесие в две шайбы, успеха добились Максим Шафер и Эдвин Тропман. 

А в заключительном игровом отрезке Джулиус Шумп принес столь необходимую победу немцам. 

Таким образом Германия сохранила прописку в элите мирового хоккея на 2026 год, а казахстанский коллектив опускается в группу А первого дивизиона.

Тем временем, накануне лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева подвела итоги года и сделала заявление.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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