В СКО чествовали работников культуры и искусства

В Северо-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сферы культуры и искусства. С профессиональным праздником деятелей культуры поздравил аким СКО Айдарбек Сапаров, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отмечает важность развития культуры и искусства для духовного развития граждан.

В своей речи аким области подчеркнул, что край белых берез славится достижениями в культуре и искусстве.

"Вы вносите весомый вклад в сохранение и развитие духовных ценностей, возвышение творчества", – отметил Айдарбек Сапаров.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Государство уделяет особое внимание развитию сферы культуры. В Северо-Казахстанской области происходят позитивные изменения в культурной жизни. В регионе выделены специальные гранты для этой отрасли, будущие специалисты обучаются в 5 вузах страны. К 2025 году заработная плата работников культуры вырастет в два раза.



Построено новое здание Казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова. Обновлен областной Русский драматический театр имени Н. Погодина. Ежегодно ведется капитальный ремонт районных домов культуры и сельских клубов. В областном центре после реставрации открылся Музей исламской культуры.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Местные творческие коллективы покоряют мировую арену. Танцевальный ансамбль "Sensitive" выиграл Гран-при на фестивале в Дубае, в 2022 году Гран-при на чемпионате мира в США.

Не забывают на севере страны и ветеранов отрасли. В этом году впервые ветеранам сферы культуры будут предоставлять бесплатные путевки в санатории Казахстана.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Также в текущем году выделены значительные средства для выезда творческих коллективов на зарубежные гастроли. Казахский музыкально-драматический театр поедет в Грузию, театр танца "Sensitive" – в Испанию. Артисты областной филармонии имени Акана Сері выступят перед зрителями в Южной Корее и Италии.

На церемонии награждения аким СКО вручил почетные грамоты и благодарственные письма представителям сферы культуры. Также ряд деятелей культуры награждены нагрудным знаком "Мәдениет саласының үздігі".

После состоялся праздничный концерт. Работники культуры СКО были не на сцене, а в зале в качестве гостей. Для участников торжества выступили столичные артисты "Қазақконцерт" имени Р. Баглановой.



