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В Молдове продлят режим чрезвычайного положения еще на 60 дней

В Молдове продлят режим чрезвычайного положения еще на 60 дней Фото: parlament.md
Парламент Молдовы принял решение продлить режим ЧП в стране еще на 60 дней из-за угроз безопасности страны на фоне ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление было утверждено 58 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности из 101 члена парламента, передает ТАСС.

По словам премьера республики Дорина Речана, необходимость чрезвычайных мер обусловлена конфликтом в Украине и нестабильностью в энергетике.

Речан также обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Молдова сталкивается с элементами гибридной войны со стороны восточного соседа.


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В свою очередь, представители оппозиции обвинили правящую партию в использовании чрезвычайных мер для принятия непопулярных решений и борьбы с политическими оппонентами.

Режим ЧП действует в стране с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, позднее причиной была названа ситуация в Украине.

23 марта президент Молдовы Майя Санду подписала указ о переименовании государственного языка на румынский.

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