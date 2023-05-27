В Молдове продлят режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
Соответствующее постановление было утверждено 58 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности из 101 члена парламента, передает ТАСС.
По словам премьера республики Дорина Речана, необходимость чрезвычайных мер обусловлена конфликтом в Украине и нестабильностью в энергетике.
Речан также обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране. По его словам, Молдова сталкивается с элементами гибридной войны со стороны восточного соседа.
В свою очередь, представители оппозиции обвинили правящую партию в использовании чрезвычайных мер для принятия непопулярных решений и борьбы с политическими оппонентами.
Режим ЧП действует в стране с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с "Газпромом" и угрозы прекращения поставок газа в страну, позднее причиной была названа ситуация в Украине.
23 марта президент Молдовы Майя Санду подписала указ о переименовании государственного языка на румынский.