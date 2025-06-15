Режим особого положения в тылу решили продлить в Израиле

Израиль решил продлить режим особого положения в тылу до 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации 12-го канала израильского телевидения, в стране также сохраняются запреты на образовательную деятельность и массовые мероприятия.

"Режим особого положения в тылу продлен до 30 июня", – говорится в сообщении.

Отметим, что 14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлила до 15 июня запрет на массовые мероприятия, образовательную деятельность в связи с угрозой обстрелов из Ирана. Кроме того, в стране работают только те, чья специальность является жизненно важной.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

15 июня Иран заявил, что готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что примирит Иран и Израиль, используя "торговлю с Соединенными Штатами".