Третьи сутки ищут пастуха в Атырауской области

Пастух пропал в Жылыойском районе Атырауской области, его третьи сутки ищут спасатели и полицейские, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже 37-летнего мужчины, который работает пастухом, поступило 24 мая, передает АкЖайык со ссылкой на департамент по ЧС Атырауской области.

"37-летний мужчина, работающий пастухом, покинул зимовку 23 мая в 17 часов, и с тех пор о нём ничего не известно. Зимовка расположена в 70 км от города Кульсары. Туда он не возвращался". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Поиски пропавшего пастуха ведут пять сотрудников департамента по ЧС, а также сотрудники Жылыойского районного отдела полиции.

Напомним, что ранее пропавшую без вести 72-летнюю бабушку Орынбуби Муханову нашли недалеко от ее родного села Лесновка. Поиски пенсионерки продолжались трое суток. Обессиленную женщину нашли вблизи старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села.

