Стала известна соперница Рыбакиной на первом мачте "Ролан Гаррос"
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В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос-2023" первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет игру с чешской спортсменкой, передает Sports.kz.
Бренда Фрухвиртова занимает 146-е место в рейтинге WTA. К слову, теннисистке всего 16 лет.
Напомним, что ранее знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова в преддверии
Открытого чемпионата Франции выделила трех ведущих игроков WTA-Тура,
которые могут побороться за главный трофей на кортах Парижа. В ее списке
Ига Швёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина