Стала известна соперница Рыбакиной на первом мачте "Ролан Гаррос"

В своем первом мачте первенства "Ролан Гаррос-2023" лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится на корте с представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос-2023" первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет игру с чешской спортсменкой, передает Sports.kz.

Бренда Фрухвиртова занимает 146-е место в рейтинге WTA. К слову, теннисистке всего 16 лет.

Напомним, что ранее знаменитая американская теннисистка Мартина Навратилова в преддверии Открытого чемпионата Франции выделила трех ведущих игроков WTA-Тура, которые могут побороться за главный трофей на кортах Парижа. В ее списке Ига Швёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина

