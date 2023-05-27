Ученые назвали семь продуктов, полезных для сна

Британские специалисты определили семь продуктов, которые помогут сделать сон более продолжительным и качественным, сообщает Zakon.kz.

Взаимосвязь сна и питания двусторонняя: то, что мы едим влияет на наш сон, при этом качество и продолжительность сна влияет на выбор еды, говорит диетолог Габи Заромските, основатель клиники "Честно о питании", передает DailyMail.

Было обнаружено, что определенные режимы питания, а также определенные питательные вещества влияют на цикл сна и бодрствования, латентный период сна (время, необходимое для засыпания) и структуру сна (различные стадии сна), отмечает Заромските.

Доктор Майя Шедель, соучредитель The Good Sleep Clinic, отмечает, что придерживаясь определенных правил в питании, можно улучшить сон и сделать его более качественным и продуктивным. Вот несколько продуктов, которые смогут в этом помочь.

Сыр

Сыр и другие молочные продукты содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает нам легче заснуть, и кальций, который помогает уменьшить стресс

Вишня

Несколько исследований показали значительное улучшение качества и продолжительности сна при употреблении вишни или терпкого вишневого сока, где концентрация встречающегося в природе мелатонина и фитохимических веществ выше по сравнению с цельными вишнями.

Каши с низким содержанием сахара

Сложные богатые углеводами продукты повышают доступность триптофана в кровотоке, что, в свою очередь, может помочь нам заснуть.

Бананы

Бананы являются отличным источником магния, калия и триптофана. Другими словами, отличный выбор, когда речь идет о поддержке сна. Попробуйте смешать один банан с одной чашкой молока, чтобы приготовить идеальный вечерний напиток.

Миндаль

Миндаль – прекрасный источник кальция и магния, которые способствуют сну и расслаблению мышц. Магний также помогает регулировать уровень мелатонина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение ночи.

Продукты, богатые магнием

Было обнаружено, что магний, важный минерал, играет решающую роль в регуляции сна и может влиять на качество и продолжительность сна. Некоторые богатые магнием продукты, улучшающие качество сна. Это тыквенные семечки, шпинат, миндаль и темный шоколад (который также содержит полезные для здоровья антиоксиданты).

Продукты, богатые омега-3

Некоторые данные свидетельствуют о том, что продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, могут способствовать лучшему и продолжительному сну. Например, грецкие орехи. Они являются источником мелатонина и других соединений, регулирующих сон, таких как аминокислота триптофан и омега-3 жирные кислоты. Другие продукты, богатые омега-3, включают жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия и сардины, семена чиа и льняное семя.