Названы семь обманчивых ЗОЖ-продуктов
Сладкие йогурты и творожки
В сладких творожках и йогуртах много сахара. Так, с одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара и даже не заметить этого.
Соки и нектары
В пакетированных соках мало витаминов, зато нередко для улучшения вкуса добавляют довольно много сахара.
Обезжиренные молочные продукты
Лишение молочных продуктов жира уменьшает их пользу. В частности, кальций из такого молока или творога хуже усваивается организмом. Также нередко в обезжиренные продукты добавляют различные сахара для улучшения вкуса.
Мюсли
Помимо большого количества сахара в готовых мюсли бывает слишком много жира в виде растительных масел. А заявленное количество орехов и сухофруктов не всегда соответствует истине. Поэтому лучше всего готовить их самостоятельно.
Каши быстрого приготовления
Крупа в "быстрых кашах" обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы мы получаем в основном "пустые калории". Плюс сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, которые не несут пользы.
Протеиновые батончики
Многие производители, к сожалению, занижают калорийность, содержание углеводов и жира в батончиках, а количество белка, наоборот, на деле оказывается не таким высоким, как указано.
Продукты без глютена
При исключении этого вещества производитель вынужден заменять его чем-то другим. В результате еда беднеет белком и обогащается быстрыми углеводами.
Ранее мы писали о правильном питании и с чего его начать.