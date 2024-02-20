Названы семь обманчивых ЗОЖ-продуктов

Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали о семи ЗОЖ-продуктах, которые только притворяются таковыми, сообщает Zakon.kz

Сладкие йогурты и творожки

В сладких творожках и йогуртах много сахара. Так, с одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара и даже не заметить этого.

Соки и нектары

В пакетированных соках мало витаминов, зато нередко для улучшения вкуса добавляют довольно много сахара.

Обезжиренные молочные продукты

Лишение молочных продуктов жира уменьшает их пользу. В частности, кальций из такого молока или творога хуже усваивается организмом. Также нередко в обезжиренные продукты добавляют различные сахара для улучшения вкуса.

Мюсли

Помимо большого количества сахара в готовых мюсли бывает слишком много жира в виде растительных масел. А заявленное количество орехов и сухофруктов не всегда соответствует истине. Поэтому лучше всего готовить их самостоятельно.

Каши быстрого приготовления

Крупа в "быстрых кашах" обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы мы получаем в основном "пустые калории". Плюс сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, которые не несут пользы.

Протеиновые батончики

Многие производители, к сожалению, занижают калорийность, содержание углеводов и жира в батончиках, а количество белка, наоборот, на деле оказывается не таким высоким, как указано.

Продукты без глютена

При исключении этого вещества производитель вынужден заменять его чем-то другим. В результате еда беднеет белком и обогащается быстрыми углеводами.

Ранее мы писали о правильном питании и с чего его начать.