Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названы семь обманчивых ЗОЖ-продуктов

Назван топ-7 обманчивых ЗОЖ-продуктов Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали о семи ЗОЖ-продуктах, которые только притворяются таковыми, сообщает Zakon.kz

Сладкие йогурты и творожки

В сладких творожках и йогуртах много сахара. Так, с одним йогуртом можно получить солидную часть дневной нормы сахара и даже не заметить этого.

Соки и нектары

В пакетированных соках мало витаминов, зато нередко для улучшения вкуса добавляют довольно много сахара.

 Обезжиренные молочные продукты

Лишение молочных продуктов жира уменьшает их пользу. В частности, кальций из такого молока или творога хуже усваивается организмом. Также нередко в обезжиренные продукты добавляют различные сахара для улучшения вкуса.

Мюсли

Помимо большого количества сахара в готовых мюсли бывает слишком много жира в виде растительных масел. А заявленное количество орехов и сухофруктов не всегда соответствует истине. Поэтому лучше всего готовить их самостоятельно.

Каши быстрого приготовления

Крупа в "быстрых кашах" обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы мы получаем в основном "пустые калории". Плюс сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки, которые не несут пользы.

Протеиновые батончики

Многие производители, к сожалению, занижают калорийность, содержание углеводов и жира в батончиках, а количество белка, наоборот, на деле оказывается не таким высоким, как указано.

Продукты без глютена

При исключении этого вещества производитель вынужден заменять его чем-то другим. В результате еда беднеет белком и обогащается быстрыми углеводами.

Ранее мы писали о правильном питании и с чего его начать.

Читайте также

Идеи подарков для мужчин на 23 февраля
Идеи подарков к 23 февраля
Здоровое питание
Правильное питание: с чего начать
рабочий процесс
Как правильно начать рабочую неделю, рассказали астрологи
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
приговор акиму
Акима арестовали за езду в пьяном виде в Акмолинской области
Финляндия
Военные массово увольняются в Финляндии
Морозы до -45°C ожидаются в восточных регионах Казахстана
Морозы до -45°C ожидаются в восточных регионах Казахстана
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: