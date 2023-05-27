Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Внедорожник врезался в многоэтажку в центре Петропавловска

Внедорожник врезался в многоэтажку в центре Петропавловска Фото: pixabay
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado влетел в стену многоэтажки по улице Интернациональная в центре Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Петропавловск.news, авария произошла вечером 26 мая. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В полиции подтвердили случившееся.

"26 мая во дворе дома по адресу улица Интернациональная, 94 женщина-водитель "Toyota" не справилась с управлением и въехала в стену дома". Пресс-служба ДП СКО

Согласно фактам с места аварии, автомобиль выскочил с проезжей части во дворе многоэтажки, снес ограждение у придомовой территории и въехал в стену дома.

Подробности происшествия пока не известны. Однако сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Ранее в полиции рассказали о ситуации на дорогах страны. Так, за два дня на территории Казахстана произошли 75 ДТП, в которых погибло 27 человек.

Читайте также

Вторые сутки горит мусорный полигон Уральска

Третьи сутки ищут пастуха в Атырауской области

Десятилетний мальчик умер во время тренировки в спортшколе Акмолинской области

Мария Мельникова
Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Скончалась
Скончалась певица Тина Тёрнер
Анастасия Волочкова дочь запрет выпускной
Дочь Анастасии Волочковой запретила балерине приходить на выпускной
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления