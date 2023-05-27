Внедорожник врезался в многоэтажку в центре Петропавловска

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado влетел в стену многоэтажки по улице Интернациональная в центре Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Петропавловск.news, авария произошла вечером 26 мая. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В полиции подтвердили случившееся.

"26 мая во дворе дома по адресу улица Интернациональная, 94 женщина-водитель "Toyota" не справилась с управлением и въехала в стену дома". Пресс-служба ДП СКО

Согласно фактам с места аварии, автомобиль выскочил с проезжей части во дворе многоэтажки, снес ограждение у придомовой территории и въехал в стену дома.

Подробности происшествия пока не известны. Однако сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Ранее в полиции рассказали о ситуации на дорогах страны. Так, за два дня на территории Казахстана произошли 75 ДТП, в которых погибло 27 человек.

