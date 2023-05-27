Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в трех городах

Синоптики Казгидромета обещают неблагоприятные метеорологические условия из-за загрязнения воздуха Алматы, Петропавловске и Актобе, сообщает Zakon.kz.

В трех городах Казахстана 27 мая будет повышенная концентрация вредных веществ. Неблагоприятные метеословия ожидают в субботу жителей Алматы, Актобе и Петропавловска. Об этом сообщают специалисты Казгидромета.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) - это такие условия, которые являются помехой для рассеивания и влияют на накопление загрязняющих веществ (ЗВ) в воздухе. НМУ кратковременны, но оказывают значительное негативное влияние на качество атмосферного воздуха и, конечно, на здоровье населения.