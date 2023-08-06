В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Фото: Zakon.kz

Синоптики сообщили, что в 6 августа в воскресенье в Актобе, Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

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