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В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха Фото: Zakon.kz
Синоптики сообщили, что в 6 августа в воскресенье в Актобе, Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что специалисты спрогнозировали сильную жару и пожарную опасность.

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Елена Вебер
Актобе Алматы Атырау Казахстан
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