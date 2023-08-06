В каких городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха
Фото: Zakon.kz
Синоптики сообщили, что в 6 августа в воскресенье в Актобе, Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что специалисты спрогнозировали сильную жару и пожарную опасность.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript