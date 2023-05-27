Теплая погода установится в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на период с 27 по 29 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21+23 °C, ночью +5+7 °C. 28 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 9-14 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +7+9 °C. 29 мая: переменная облачность, днем дождь, ночью без осадков. Скорость ветра: 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +10+12 °C. Алматы 27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +16 °C, ночью +12+14 °C. 28 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Скорость ветра: 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +11+13 °C. 29 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра: 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +10+12 °C. Шымкент 27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +11 °C, ночью +14+16°C. 28 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +14+16 °C. 29 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +14+16 °C. Читайте также Взлетную полосу аэропорта Астаны закроют "Стабильным" назвали эксперты кредитный рейтинг Казахстана В СКО чествовали работников культуры и искусства

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