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Теплая погода установится в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня

небо Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на период с 27 по 29 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21+23 °C, ночью +5+7 °C.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 9-14 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +7+9 °C.

29 мая: переменная облачность, днем дождь, ночью без осадков. Скорость ветра: 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +10+12 °C.

Алматы

27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +16 °C, ночью +12+14 °C.

28 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Скорость ветра: 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +23+25 °C, ночью +11+13 °C.

29 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра: 3-8 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +22+24 °C, ночью +10+12 °C.

Шымкент

27 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 1 м/с. Температура воздуха днем +11 °C, ночью +14+16°C.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30 °C, ночью +14+16 °C.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра: 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +14+16 °C.

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