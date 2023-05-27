Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею

Olimpbet оценил, способны ли Латвия с Германией на дальнейшие подвиги на мировом первенстве по хоккею с шайбой.

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Канада – Латвия. 27 мая, 17:20 (время Астаны)

Обыграв сборную Швеции в первом раунде плей-офф-2023, национальная команда Латвии установила историческое для себя достижение, впервые пробившись в полуфинал мирового первенства. Латвийцев, которые последними обеспечили себе место в кубковой восьмерке, вряд ли кто-то ждал в квартете лучших.

Более того, далеко не все надеялись там увидеть и родоначальников хоккея, особенно после того, как в результате невыразительно проведенного группового этапа в четвертьфинале "кленовые листья" вышли на финнов. Но теперь Латвия и Канада в очном споре разыграют путевку в решающий матч.

Эти соперники уже встречались на ЧМ-2023, в стартовой игре турнира "бразильцы с клюшками" разгромили одних из хозяев первенства с неприличным счетом 6:0. Но и у европейцев есть победный опыт в противостоянии с североамериканцами: всего два года назад, на ЧМ-2021, Латвия тоже всухую обыграла Канаду, правда, только 2:0.

Однако сейчас эксперты Olimpbet почти не верят в то, что балтийская сборная способна преподнести еще один большой сюрприз. Победитель матча: Канада – 1.21, Латвия – 4.42. Впрочем, как бы ни завершился этот полуфинал, латвийцы уже могут гордиться своей командой.

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Фото: Olimpbet

США – Германия. 27 мая, 21:20

Сборная Швейцарии очень радовалась, что в соперники по четвертьфиналу заполучила команду Германии, добывшую себе пропуск в плей-офф лишь в заключительном туре группового этапа.

Но немцы очень жестоко наказали соседей за самонадеянность, оставив их без полуфинала, в котором они себя уже заранее видели.

Американцы же, на одном дыхании прошедшие предварительный этап ЧМ-2023, без видимых проблем преодолели и первый барьер борьбы на вылет, спокойно разобравшись с именитыми чехами – 3:0.

Полуфинал США – Германии состоится впервые в истории чемпионатов мира, и самый надежный букмекер Казахстана считает фаворитом этой исторической встречи североамериканских хоккеистов.

Победитель матча: США – 1.32, Германия – 3.37. Но непременно стоит учесть, что немцы уже пять матчей подряд на ЧМ-2023 выиграли в основное время.

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