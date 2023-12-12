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Казахстан одержал волевую победу на молодежном ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан одержал волевую победу на молодежном ЧМ-2023 по хоккею Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Во второй игровой день молодежного мирового первенства по хоккею (U-20), который проходит в Будапеште, казахстанская команда не без труда обыграла соперников из Дании, сообщает Zakon.kz.

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В противостоянии с датчанами подопечные Сергея Старыгина два раза проигрывали по ходу поединка. И оба раза наши хоккеисты догоняли соперника и сравнивали счет, а затем вырвали победу, передает пресс-служба IIHF.

Счет в матче открыли датчане, отличился Оскар Моелгаард.

Казахстанцы смогли сравнять результат только в начале третьего периода усилиями Бейбарыса Оразова.  Но радовались только полторы минуты, так как соперник снова вышел вперед благодаря Альберту Шиолдану.

Однако наш хоккеист Кирилл Ляпунов через две минуты снова восстановил равновесие. За три минуты до финального свистка Руслан Оспанов наконец принес победу казахстанской сборной.

Казахстанская молодежка одержала вторую победу подряд на венгерском льду и продолжает оставаться в лидерах подгруппы A первого дивизиона, наряду с командами Франции и Австрии. Все три сборные набрали по шесть очков. Скорее всего, они будут бороться за единственную путевку на выход в элитный дивизион.

13-го декабря пройдет очень ответственная игра лидеров, где встретятся команды Казахстана и Франции. Победитель данного поединка на один шаг станет ближе к намеченной цели.

В первой игре на чемпионате молодежная сборная Казахстана одержала верх над командой Венгрии.

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