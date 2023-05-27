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Обвиняемый в причастности к геноциду в Руанде предстал перед судом

суд Фото: Nic Bothma/Reuters
Обвиняемый в геноциде в Руанде народа тутси Фульгенс Кайишема предстал перед судом ЮАР, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Al-Jazeera, 62-летний мужчина был арестован на этой неделе недалеко от Кейптауна после 22 лет бегства.

Кайишема обвиняется в причастности к убийству 2 тысяч тутси в 1994 году, укрывшихся в католической церкви на западе Руанды.

Он был арестован в среду под вымышленным именем на ферме в Паарле, в 60 км к северу от Кейптауна. Полиция Южной Африки заявила, что арест был совершен в ответ на красное уведомление Интерпола. 

В суде Кайишему сопровождали полицейские в масках, с автоматическим оружием и пуленепробиваемыми жилетами. Национальная прокуратура (NPA) заявила, что рассмотрение дела отложат до 2 июня, чтобы расследовать дело.

Сигналом для начала геноцида против тутси в Руанде стала гибель президента, чей самолет был сбит ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа народности хуту обвинили в убийстве этнических тутси и на следующий день начали их истребление. Всего погибли 800 тыс. человек.

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