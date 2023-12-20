Во Франции бывшего врача приговорили к 24 годам тюрьмы за участие в геноциде в Руанде
68-летний бывший гинеколог был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и участии в заговоре с целью подготовки этих преступлений. Его адвокаты заявили, что планируют обжаловать приговор, сообщает The Guardian.
Государственный обвинитель просил приговорить его к 30 годам лишения свободы, утверждая, что совокупность его поступков свидетельствует о чертах геноцида.
Муньемана обвиняли в том, что он помог составить письмо в поддержку временного правительства, которое поощряло массовые убийства народа тутси.
Его также обвинили в том, что он помогал создавать блокпосты для сбора людей и содержал их в нечеловеческих условиях в офисах местных органов власти, прежде чем их убивали в южной руандийской префектуре Бутаре.
Во время судебного процесса Муньемана неоднократно оспаривал обвинения, утверждая, что он был умеренным хуту, который вместо этого пытался "спасти тутси, предлагая им убежище" в офисах местных органов власти.
Это уже шестой судебный процесс во Франции над предполагаемым участником массовых убийств, в ходе которых около 800 тыс. человек, большинство из которых были этническими тутси, были убиты за 100 дней солдатами хуту и экстремистскими ополченцами.
Руанда при президенте Поле Кагаме обвиняет Париж в нежелании выдавать подозреваемых в геноциде или привлекать их к ответственности.