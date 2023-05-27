США перенесли дату ожидаемого дефолта на 5 июня

Министерство финансов США изменило ожидаемый срок дефолта с 1 на 5 июня. Об этом говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен лидерам конгресса, сообщает Zakon.kz.

Джанет Йеллен ожидает, что деньги для своевременной оплаты долгов США закончатся 5 июня, пишет NY Times.

Письмо министра финансов США пришло в тот момент, когда Белый дом и республиканцы пытались достичь соглашения, которое позволит отменить лимит заимствований в размере 31,4 трлн долларов и предотвратить дефолт по госдолгу.

Министерство финансов превысило установленный законом лимит задолженности 19 января и применяет бухгалтерские маневры – известные как "чрезвычайные меры" для того, чтобы Соединенные Штаты могли продолжать оплачивать свои счета вовремя.

Вечером 26 мая президент Джо Байден выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

Ранее мы узнали мнение аналитиков, чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США.

