Димаш поделился детскими фотографиями

Димаш Кудайберген поделился своими детскими фотографиями 18-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Певец в своем Instagram опубликовал фотографии с подписью "11 years old Dimash (11-летний Димаш)".

Фанаты творчества не остались в стороне и отсыпали певцу хорошую порцию комплиментов.

Какой хорошенький! Прелесть!

Птенчик. Кто бы мог тогда подумать!? Но ты верил в свою мечту! Ты делал все, шаг за шагом идя на встречу ей!

Красивый светлый целеустремленный гениальный Димашик.

Ах, уже тогда ты был прекрасен в белом костюме! Будущий большой Артист!

Ранее Димаш Кудайберген на своей странице в социальных сетях рассказал об истории создания своей новой песни "Omir".

