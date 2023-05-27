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Димаш поделился детскими фотографиями

Димаш Кудайберген Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген поделился своими детскими фотографиями 18-летней давности, сообщает Zakon.kz.

Певец в своем Instagram опубликовал фотографии с подписью "11 years old Dimash (11-летний Димаш)".

Фанаты творчества не остались в стороне и отсыпали певцу хорошую порцию комплиментов.

  • Какой хорошенький! Прелесть!
  • Птенчик. Кто бы мог тогда подумать!? Но ты верил в свою мечту! Ты делал все, шаг за шагом идя на встречу ей!
  • Красивый светлый целеустремленный гениальный Димашик.
  • Ах, уже тогда ты был прекрасен в белом костюме! Будущий большой Артист!

Ранее Димаш Кудайберген на своей странице в социальных сетях рассказал об истории создания своей новой песни "Omir".

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