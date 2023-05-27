Димаш поделился детскими фотографиями
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Димаш Кудайберген поделился своими детскими фотографиями 18-летней давности, сообщает Zakon.kz.
Певец в своем Instagram опубликовал фотографии с подписью "11 years old Dimash (11-летний Димаш)".
Фанаты творчества не остались в стороне и отсыпали певцу хорошую порцию комплиментов.
- Какой хорошенький! Прелесть!
- Птенчик. Кто бы мог тогда подумать!? Но ты верил в свою мечту! Ты делал все, шаг за шагом идя на встречу ей!
- Красивый светлый целеустремленный гениальный Димашик.
- Ах, уже тогда ты был прекрасен в белом костюме! Будущий большой Артист!
Ранее Димаш Кудайберген на своей странице в социальных сетях рассказал об истории создания своей новой песни "Omir".
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