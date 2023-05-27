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Димаш поделился историей создания новой песни

Димаш поделился историей создания новой песни Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный исполнитель Димаш Кудайберген на своей странице в социальных сетях рассказал об истории создания своей новой песни "Omir", сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками небольшой историей создания своей новой песни "Omir". Пост о новой композиции исполнитель опубликовал на своей страничке в Instargam.


"Я уверен, вы уже успели посмотреть видео к моей новой песне "Omir". Она была создана, как размышления о почти 25-летнем моем творческом пути, о людях и событиях, которыми этот путь наполнен". Димаш Кудайберген


Напомним, что новую композицию Димаш представил 24 мая, в свой день рождения. Песню, по его словам, Димаш посвятил всем своим поклонникам.

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