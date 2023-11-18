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Димаш поделился фотографиями с матча Казахстан – Сан-Марино

матч Казахстан – Сан-Марино Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный по всему миру казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился фотографиями с футбольного матча между сборной Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Кадры, на которых рядом с Димашем стоит президент, он опубликовал на своей личной странице в Instagram.

"Поздравляю с победой! Вперед Казахстан!" - подписал пост певец.

На фотографиях запечатлено, как Касым-Жомарт Токаев и Димаш Кудайберген радуются забитым голам.

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