Димаш поделился фотографиями с матча Казахстан – Сан-Марино

Популярный по всему миру казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился фотографиями с футбольного матча между сборной Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Кадры, на которых рядом с Димашем стоит президент, он опубликовал на своей личной странице в Instagram.

"Поздравляю с победой! Вперед Казахстан!" - подписал пост певец.

На фотографиях запечатлено, как Касым-Жомарт Токаев и Димаш Кудайберген радуются забитым голам.

На отборочном матче Чемпионата Европы 2024 года, прошедшего 17 ноября на стадионе в Астане, Казахстан забил три гола в ворота Сан-Марино. Счет 3:1 в пользу нашей сборной

