Димаш поделился фотографиями с матча Казахстан – Сан-Марино
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный по всему миру казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился фотографиями с футбольного матча между сборной Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.
Кадры, на которых рядом с Димашем стоит президент, он опубликовал на своей личной странице в Instagram.
"Поздравляю с победой! Вперед Казахстан!" - подписал пост певец.
На фотографиях запечатлено, как Касым-Жомарт Токаев и Димаш Кудайберген радуются забитым голам.
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