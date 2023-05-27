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Улицу Молдагуловой перекроют в Астане до 1 июня

дорожные работы, знак Фото: pixabay
Улицу Молдагуловой перекроют на несколько дней в Астане из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в столичном акимате.

"Ремонт начат по улице Молдагуловой от улицы Бекетай до Потанина. В связи с этим с 27 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке".Пресс-служба акимата Астаны

В связи с этим жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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