Улицу Молдагуловой перекроют в Астане до 1 июня
Фото: pixabay
Улицу Молдагуловой перекроют на несколько дней в Астане из-за ремонта, сообщает Zakon.kz.
Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в столичном акимате.
"Ремонт начат по улице Молдагуловой от улицы Бекетай до Потанина. В связи с этим с 27 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке".Пресс-служба акимата Астаны
В связи с этим жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ