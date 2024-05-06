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Важную улицу перекроют в центре левобережья Астаны с 9 по 25 мая

Важную улицу перекроют в центре левобережья Астаны с 9 по 25 мая , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 19:26 Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
В Астане из-за ремонта частично перекроют несколько участков дорог, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 мая в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в связи с проведением ремонта дорожного полотна будет ограничено движение для автотранспортных средств на следующих участках дорог:

  • частичное перекрытие ул. Сарайшык от пр. Мангилик Ел до пр. Туран. Перекрытие улицы будет осуществляться поэтапно с 9 по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон;
  • полное перекрытие ул. Ондирис от ул. Нефтяников до Северной объездной (схема прилагается) с 06:00 до 23:30 12 мая текущего года.
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицу Мамбетова в Астане перекроют на несколько дней. Это связано с дорожно-строительными работами. 

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