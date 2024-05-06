Важную улицу перекроют в центре левобережья Астаны с 9 по 25 мая

В Астане из-за ремонта частично перекроют несколько участков дорог, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 мая в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в связи с проведением ремонта дорожного полотна будет ограничено движение для автотранспортных средств на следующих участках дорог:

частичное перекрытие ул. Сарайшык от пр. Мангилик Ел до пр. Туран. Перекрытие улицы будет осуществляться поэтапно с 9 по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон;

полное перекрытие ул. Ондирис от ул. Нефтяников до Северной объездной (схема прилагается) с 06:00 до 23:30 12 мая текущего года.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицу Мамбетова в Астане перекроют на несколько дней. Это связано с дорожно-строительными работами.