В Китае выпустили сборник популярных казахских песен на китайском языке

В столице Китая при поддержке посольства Казахстана состоялась презентация первого сборника переводов популярных казахских песен на китайском языке, сообщает Zakon.kz.

Сборник включает в себя 30 известных музыкальных произведений таких выдающихся деятелей нашей страны, как Абай Кунанбаев, Шамши Калдаяков, Алтынбек Коразбаев, Нургиса Тлендиев и многие другие.

Перевод песен был осуществлен при содействии Народного издательства музыки известным писателем, бывшим депутатом Народного политического консультативного совета КНР Акбаром Мажитом.

Гостями мероприятия стали представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции Китая, казахской диаспоры, а также журналисты китайских и казахстанских СМИ.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев особо отметил, что именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами.

Акбар Мажит (1954 г.р.) – один из видных писателей КНР из представителей национальных меньшинств, пишущих на китайском языке. Член Союза писателей Китая с 1982 г., был депутатом Народного политического консультативного совета КНР, трижды становился обладателем Государственной премии КНР, кавалер ордена "Достық" II степени, является автором более десятка книг, в том числе переводов произведений Абая.

Благодаря переводам и творческим изысканиям Акбара Мажита, сегодня китайский читатель и слушатель имеет возможность тесно соприкоснуться и насладиться произведениями выдающихся классиков казахской литературы и известных композиторов.