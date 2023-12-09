"Алиса" заговорила по-казахски

Популярный голосовой помощник "Алиса" начала говорить на казахском языке. Презентация новых возможностей прошла в столице накануне, сообщает Zakon.kz.

В Астане презентовали новые возможности популярного голосового помощника "Алисы". Теперь сервис понимает запросы на казахском языке, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования Казахстана.

"Этот проект был запущен в ноябре этого года, уже сегодня каждая пятая команда для "Алисы" задается на казахском языке. Уверен, что голосовой помощник окажет позитивное влияние на языковую среду в нашем обществе и поможет решить проблемы в сфере инклюзии". Дархан Ахмед-Заки, вице-министр высшего образования и науки

Директор по развитию сервиса в Казахстане Александр Поповский рассказывая о возможностях голосового помощника, отметил, что корпорация и дальше будет развивать свои сервисы, которые направлены на улучшение качества жизни пользователей в Казахстане и развитие цифровой среды на казахском языке.

Ранее Касым-Жомарт Токаев указал на важность создания детских мультфильмов, кинопродукции и научно-познавательной литературы на казахском языке, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Он также напомнил, что необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы.