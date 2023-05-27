"КазАвтоЖол" выявил нарушения в работе некоторых начальников дорожных пунктов
Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" проводит проверку деятельности всех дорожно-эксплуатационных участков и пунктов, сообщает Zakon.kz.
"В ходе внутренней проверки выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ. По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудовому законодательству Казахстана с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы". Пресс-служба "КазАвтоЖол"
В нацкомпании отметили, что внутренняя проверка охватывает:
- оформление производственной документации;
- списание ГСМ;
- оформление путевых листов;
- контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины;
- трудоустройство "мертвых душ" и другие пункты.
"Сотрудники ДЭУ находятся на рабочих местах. Работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме", - уточнили в "КазАвтоЖол".
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