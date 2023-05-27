"КазАвтоЖол" выявил нарушения в работе некоторых начальников дорожных пунктов

"КазАвтоЖол" проводит проверку деятельности всех дорожно-эксплуатационных участков и пунктов, сообщает Zakon.kz.

"В ходе внутренней проверки выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ. По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудовому законодательству Казахстана с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы". Пресс-служба "КазАвтоЖол"

В нацкомпании отметили, что внутренняя проверка охватывает:

оформление производственной документации;

списание ГСМ;

оформление путевых листов;

контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины;

трудоустройство "мертвых душ" и другие пункты.

"Сотрудники ДЭУ находятся на рабочих местах. Работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме", - уточнили в "КазАвтоЖол".

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