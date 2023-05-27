В области Жетісу порядка 200 граждан получили бесплатную юридическую консультацию

В области Жетісу порядка 200 граждан получили юридическую бесплатную консультацию, в рамках республиканской акции "Народный юрист", сообщает Zakon.kz.

Сегодня в рамках общереспубликанской акции "Народный юрист" жители города Талдыкорган получили квалифицированную юридическую помощь от первых руководителей правохранительных, государственных и местных исполнительных органов области, а также лучших юристов и адвокатов.

Данная акция была организована Антикоррупционной службой области Жетісу совместно с информационной системой "Параграф", сетевое издание Zakon.kz.

Мероприятие прошло под сводами НАО "Правительство для граждан" и собрало порядка двухсот жителей областного центра.

Фото: РСК Жетысуской области

"Сегодня по всей Республике Казахстан проводится акция "Народный юрист", основная ее задача – оказать правовую помощь жителям. В рамках мероприятия лучшие юристы и адвокаты оказали бесплатную юридическую помощь населению. Цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса, студентам и многим другим" - проинформировал руководитель Департамента Антикоррупционной службы по области Жетісу Максат Жебегенов.

К слову, прием граждан также проходил в онлайн-формате посредством видеосвязи.

Фото: РСК Жетысуской области

Жители и гости города Талдыкорган отметили, что получили действительно грамотные консультации, которые имеют практическую ценность и будут в ближайшее время претворены в жизнь. Также у многих после общения со специалистом сложилась четкая картина, как действовать дальше, с чего именно начать и как поскорее закончить решение своего вопроса. Поэтому все они выражали огромную благодарность и экспертам, и организаторам мероприятия.

Фото: РСК Жетысуской области

"Хотелось бы, чтобы проведение подобных акций вошло в дальнейшем в добрую традицию. Ведь далеко не каждый имеет финансовую возможность обратиться к юристу за консультацией или проконсультироваться в рамках одной площадки с представителями сразу нескольких органов государственной власти", - поделился житель Талдыкоргана Серик Ибраев.