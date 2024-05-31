"Народный юрист" в Шымкенте: бесплатную юридическую помощь получили сотни горожан

Сотни шымкентцев смогли получить бесплатную юридическую консультацию в ходе республиканской акции "Народный юрист", в которой приняли участие адвокаты, прокуроры, судебные приставы и руководители различных ведомств, передает Zakon.kz.

Не каждый казахстанец может себе позволить получить платную квалифицированную юридическую помощь. А 30 мая на шымкентском Арбате она предоставлялась бесплатно. Главной целью акции стало решение насущных проблем шымкентцев и повышение их правовой грамотности.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

На Арбате были расставлены столы и стулья, и каждый желающий, удобно расположившись, мог проконсультироваться с ведущими специалистами, решить свою проблему и задать интересующие вопросы. Горожане пришли на Арбат с совершенно разными вопросами. Например, Раушан Картакова несколько лет несла убытки от высоких налогов. Но сегодня, побеседовав с ответственными лицами, пенсионерке удалось решить свой вопрос.

"Узнала об акции в групповом чате соседей, решила приехать, потому что у меня есть сын, он получил инсульт и имеет первую группу инвалидности. Сейчас он живет у меня, я присматриваю за его детьми. Так как они живут у меня дома, я плачу налоги за них по высоким ценам. Узнала, как можно снизить сумму налога. Потому что у сына инвалидность, а мне 80 лет, и я ему покупаю лекарства. Благо, мою проблему решили в рамках закона, и я очень благодарна людям, которые организовали эту акцию", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Раушан Картакова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

На мероприятии каждому пришедшему удалось получить ответы на свои вопросы, рассказывает руководитель Департамента юстиции Шымкента Нуржан Махамбетов. По его словам, к ним чаще всего обращаются по вопросам злостных алиментщиков. За полтора года благодаря их работе совместно с Департаментом полиции было взыскано более 1 млрд тенге. Специалисты говорят, что горе-отцы уклоняются от содержания своих детей разными путями и даже "меняют" место работы, чтобы снизить свой реальный доход.

"Именно от Департамента юстиции сегодня здесь сейчас находятся 6 судебных исполнителей. Они сидят в форме и оказывают помощь гражданам. Кроме того, здесь медиаторы, а еще мои заместители. В основном к нам граждане приходят с запросами взыскания алиментов. Это остро стоящий социальный вопрос. Должники стараются уклониться от уплаты алиментов, устраиваются работать сторожами и зарплату указывают, как 30-40 тысяч тенге", – говорит Нуржан Махамбетов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Мероприятие проводится при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

"Мы раз в год проводим эту акцию. В прошлом году так же здесь, на Арбате, провели. Сегодняшние проблемы шымкентцев мы возьмем на контроль. Мы составляем протокол и дальше уже помогаем решению проблемы. Здесь собраны несколько ведомств. Если вопрос сложный и требует дальнейшего решения, то специалисты помогают людям с запросами, направляют их дальше. Если несложный вопрос, то он решается на месте в рамках закона. Запросы у шымкентцев разные, но чаще всего по трудоустройству, госзакупкам и земельным вопросам", – сообщил Даурен Ергарин, руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Акция "Народный юрист" начала проходить в Казахстане с 2016 года, ее полюбили казахстанцы. За 7 лет в акции приняли участие более 8000 экспертов и руководителей государственных органов. Консультации получили тысячи человек, которые обратились за правовой помощью.

К слову, акция "Народный юрист" накануне прошла не только в Шымкенте, но и в остальных регионах Казахстана. Более чем в 195 населенных пунктах страны ведущие эксперты права провели бесплатные юридические консультации для граждан.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Помимо профессиональных юристов, в акции были задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

Все консультации в рамках республиканской акции "Народный юрист" всегда оказываются абсолютно бесплатно. Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.