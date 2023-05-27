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Китайский стример умер в прямом эфире, распивая алкоголь

"стоп алкоголь!" Фото: freepik
Китайский видеоблогер умер в прямом эфире после того, как выпил несколько бутылок крепкого алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, блогер был найден мертвым спустя несколько часов после "соревнования".

Один из друзей погибшего сообщил, что @sanqian, которого в реальной жизни зовут Ван, рано утром 16 мая принял участие в онлайн-соревновании, известном как "PK", где участники борются за награды и подарки от зрителей, а проигравший выполняет наказание. И видимо в данном случае наказанием было выпить китайский алкогольный напиток "Байцзю".

"Я не знаю сколько он выпил до того, как я подключился. Но на видео я видел, как он выпил три бутылки, прежде чем приступить к четвертой", – рассказал его друг Чжао.

Он также добавил, что Ван уже принимал участие в подобных конкурсах и размещал их в соцсетях.

Тамила Языкова
Китай
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