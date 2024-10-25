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Билеты в космос на китайской ракете продают в прямом эфире

Билеты в космос на китайской ракете продают в прямом эфире, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 04:42 Фото: pixabay
Миллионы людей присоединились к прямой трансляции продажи билетов в космос на китайской ракете, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, около 3 млн человек посмотрели трансляцию на китайской торговой платформе Taobao. 24 октября были проданы два билета на полет в первом китайском ракетном корабле, который доставит туристов в космос. Так коммерческие космические компании Китая стремятся присоединиться к небольшой, но растущей глобальной индустрии космического туризма.

По данным государственного издания Global Times, билеты стоимостью 1 млн юаней предполагают 12-минутное путешествие на космическом корабле, который компания Deep Blue Aerospace планирует запустить в 2027 году. Билеты были распроданы "мгновенно".

Личности покупателей билетов не разглашаются.

Ранее появилась информация, что космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. На его борту находились российский космонавт и астронавты NASA.

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