Билеты в космос на китайской ракете продают в прямом эфире

Миллионы людей присоединились к прямой трансляции продажи билетов в космос на китайской ракете, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, около 3 млн человек посмотрели трансляцию на китайской торговой платформе Taobao. 24 октября были проданы два билета на полет в первом китайском ракетном корабле, который доставит туристов в космос. Так коммерческие космические компании Китая стремятся присоединиться к небольшой, но растущей глобальной индустрии космического туризма.

По данным государственного издания Global Times, билеты стоимостью 1 млн юаней предполагают 12-минутное путешествие на космическом корабле, который компания Deep Blue Aerospace планирует запустить в 2027 году. Билеты были распроданы "мгновенно".

Личности покупателей билетов не разглашаются.

Ранее появилась информация, что космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю. На его борту находились российский космонавт и астронавты NASA.

