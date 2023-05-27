Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз опасных погодных явлений на 28 мая

небо Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" представили прогноз погоды и штормовое предупреждение по Казахстану на 28 мая, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днем на севере области ожидается град.

На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 мая

Утром и днем на севере Акмолинской области прогнозируется гроза. Ветер днем на севере области будет иметь порывы 15-20 м/с. В ночное время на востоке области ожидаются заморозки до 1 °C на поверхности почвы.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер в районе Алакольских озер будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с, а днем - 23-28 м/с.

На западе и северо-западе Западно-Казахстанской области прогнозируются грозы. Ветер днем будет иметь порывы до 15-20 м/с. В городе Уральске днем также ожидается гроза, а ветер будет иметь порывы 18 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Улытауской области ожидается ветер, днем скорость ветра до 15-20 м/с. 28-29 мая в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер 15-20 м/с. 28-29 мая на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на юге, севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер с порывами в 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер со скоростью 18 м/с. На большей части области и в городе Павлодар сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Скорость ветра днем достигнет15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается гроза. Порывы ветра днем – 15-20 м/с.

На юге Алматинской области, особенно в горных районах, прогнозируется гроза. При грозе ветер будет иметь порывы до 15-20 м/с. В городе Алматы временами также ожидается гроза, ветер – 15 м/с. В городе Конаев ночью также будут временами возможны грозы, ветер – 15-20 м/с.

Читайте также

Улицу Молдагуловой перекроют в Астане до 1 июня

7,5 млрд тенге субсидий получили казахстанские фермеры

Партию кокаина с изображением нацистской свастики задержали в Перу

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отмена ЕСП в Казахстане
Отмена ЕСП в Казахстане: что делать самозанятым
Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша
Главное к утру: пожизненный срок для педофила, ЕНТ и история новой песни Димаша
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Ностальгирующие по СССР потребовали у Досаева вернуть старое название микрорайону
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления