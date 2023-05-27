Прогноз опасных погодных явлений на 28 мая

"Казгидромет" представили прогноз погоды и штормовое предупреждение по Казахстану на 28 мая, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 мая На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днем на севере области ожидается град.

На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 мая

Утром и днем на севере Акмолинской области прогнозируется гроза. Ветер днем на севере области будет иметь порывы 15-20 м/с. В ночное время на востоке области ожидаются заморозки до 1 °C на поверхности почвы.

В горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер в районе Алакольских озер будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с, а днем - 23-28 м/с.

На западе и северо-западе Западно-Казахстанской области прогнозируются грозы. Ветер днем будет иметь порывы до 15-20 м/с. В городе Уральске днем также ожидается гроза, а ветер будет иметь порывы 18 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Улытауской области ожидается ветер, днем скорость ветра до 15-20 м/с. 28-29 мая в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер 15-20 м/с. 28-29 мая на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на юге, севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер с порывами в 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Павлодарской области ожидается ветер со скоростью 18 м/с. На большей части области и в городе Павлодар сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Скорость ветра днем достигнет15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается гроза. Порывы ветра днем – 15-20 м/с.

На юге Алматинской области, особенно в горных районах, прогнозируется гроза. При грозе ветер будет иметь порывы до 15-20 м/с. В городе Алматы временами также ожидается гроза, ветер – 15 м/с. В городе Конаев ночью также будут временами возможны грозы, ветер – 15-20 м/с.

