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Акима села госпитализировали с инсультом через несколько дней после интервью с журналистом

интервью Фото: скриншот видео
Руслан Кабатаев – аким Астраханского сельского округа Северо-Казахстанской области попал в больницу с инсультом, сообщает Zakon.kz.

Госпитализировали его вечером 26 мая. Про инцидент в своем Facebook написал Ергали Жумагулов, председатель филиала Народной партии Казахстана в СКО.

По словам Жумагулова, аким находится в инсультном центре больницы, состояние стабилизировалось.

Председатель НПК, членом которой является аким, намекнул на взаимосвязь между состоянием Кабатаева с недавним интервью, которое 21 мая опубликовал автор программы "Обожаю" Асхат Ниязов.

"Не стоят жизни и здоровья молодого, искреннего и переживающего за свою Родину парня - кляузы квазиэкспертов, грязный хайп дилетантов-псевдожурналистов и тупое давление со стороны действующей системы. Желаю ему скорейшего выздоровления!" - , написал Жумагулов.

В выпуске программы женщина поделилась с журналистом, что в акимате работает уборщица, которая получает 20 тыс. тенге в месяц. Ко всему этому, уборщице приходится самой закупать перчатки и моющие средства.

После скандального интервью, спустя несколько дней, в отношении акима Астраханского сельского округа начали служебное расследование. И вот, спустя еще несколько дней, сообщают о перенесенном акимом инсульте.

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