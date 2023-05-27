Акима села госпитализировали с инсультом через несколько дней после интервью с журналистом
Госпитализировали его вечером 26 мая. Про инцидент в своем Facebook написал Ергали Жумагулов, председатель филиала Народной партии Казахстана в СКО.
По словам Жумагулова, аким находится в инсультном центре больницы, состояние стабилизировалось.
Председатель НПК, членом которой является аким, намекнул на взаимосвязь между состоянием Кабатаева с недавним интервью, которое 21 мая опубликовал автор программы "Обожаю" Асхат Ниязов.
"Не стоят жизни и здоровья молодого, искреннего и переживающего за свою Родину парня - кляузы квазиэкспертов, грязный хайп дилетантов-псевдожурналистов и тупое давление со стороны действующей системы. Желаю ему скорейшего выздоровления!" - , написал Жумагулов.
В выпуске программы женщина поделилась с журналистом, что в акимате работает уборщица, которая получает 20 тыс. тенге в месяц. Ко всему этому, уборщице приходится самой закупать перчатки и моющие средства.
После скандального интервью, спустя несколько дней, в отношении акима Астраханского сельского округа начали служебное расследование. И вот, спустя еще несколько дней, сообщают о перенесенном акимом инсульте.