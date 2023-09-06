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В Акмолинской области мать требует наказать акима за избиение ее сына

аким избил сельчанина Фото: скриншот видео
Акима Острогорского сельского округа Астраханского района Курмана Табигата обвинили в избиении мужчины, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Новый Колутон.

Мать пострадавшего записала видеообращение к акиму, которое теперь обсуждают в социальной сети.

"Табигат Курманович, ты до каких пор будешь бесчинствовать? Кто тебе дал право поднимать руку на человека? Ты вообще кто такой? Или ты думаешь, что сделан из другого теста? И рожден не такой женщиной, как рожден мой сын, которого ты избил? Ты Божьей кары не боишься? У тебя же тоже дети растут, внуки будут. Ты не боишься Божьего наказания?" – заявила женщина на видео.

Также она сообщает, что это не первый случай. И в прошлый раз аким, по ее словам, не понес никакого наказания. Поэтому женщина уверена, что и в этот раз чиновнику удаться уйти от ответственности.

"Как ты там кричишь все время? "Я хозяин Нового Колутона! Я здесь власть!" А тебя на эту власть кто выбирал? Тебя выбирали туда люди для чего? Для того, чтобы защищал человека и отстаивал его права. А ты что делаешь?" – сказала мать пострадавшего.

Она заявила, что не будет судиться, так как не верит в правосудие из-за связей Курмана Табигата.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Акмолинской области.

"Департамент полиции сообщает, что 6 сентября при мониторинге социальных сетей выявлено устное обращение жительницы Акмолинской области в отношении акима Острогорского сельского округа по факту нанесения должностным лицом телесных повреждений ее 31-летнему сыну. Данное обращение незамедлительно зарегистрировано в книге учета информации отдела полиции Астраханского района", – заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее вышестоящее руководство объявило акиму Ушарала Алакольского района строгий выговор за нецензурную брань.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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