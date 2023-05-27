В Вооруженных силах страны приведены к военной присяге более трех тысяч новобранцев

На площади "Отан қорғаушылар" прошла торжественная церемония приведения к военной присяге молодого пополнения войсковой части 68665 Акмолинского регионального гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с возложения цветов к монументу "Отан Ана". В нем приняли участие ветераны Вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", родные и близкие новобранцев.

Фото: Министерство обороны РК

С принятием военной присяги весеннее пополнение влилось в ряды казахстанской армии.

Принятие военной присяги – это важное событие в жизни каждого молодого человека. Именно с этого времени молодые воины стали истинными защитниками нашей Родины. На них возложена почетная миссия по защите Отечества.

Все ребята в достоинством прошли курс молодого бойца. В течение месяца они постигали азы военной науки: изучали общевоинские уставы, занимались строевой, огневой и физической подготовкой.

Со знаменательным событием молодое пополнение поздравил командир воинской части подполковник Абай Алибеков. Офицер пожелал им оставаться верными военной присяге и с ответственностью относиться к обязанностям воинской службы.

Фото: Министерство обороны РК

"Сегодня вы вступаете в новый этап жизни. Армия, это рубеж, который должен преодолеть каждый мужчина. Пусть служба станет для вас жизненной школой, где вы закалите характер и обретете уверенность в своих силах", – обратилась к солдатам мама рядового Даниила Павлова Ольга Александровна из Алматы.

Заместитель командира столичной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов отметил, что год службы для ребят пройдет с большой пользой. Они окрепнут физически, станут настоящими солдатами. К тому же у них появится возможность поступления в вузы на льготных условиях.

Общий настрой молодых воинов выразил рядовой Динмухамед Нурболат, призванный из Алматинской области. Он отметил, что служба для него – это возможность проверить свои силы, получить армейскую закалку и приобрести боевых товарищей.

Фото: Министерство обороны РК

"За месяц я уже привык к армейскому распорядку дня, а день принятия военной присяги запомню навсегда", – сказал он.

Сегодня в воинских частях Сухопутных войск приведено к военной присяге свыше трех тысяч человек, проходящих службу в региональных командованиях "Юг", "Восток", "Астана".

Родителей молодых воинов ознакомили с условиями службы и быта, показали казармы, столовую, учебные классы и ответили на все интересующие вопросы.