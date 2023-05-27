В Вооруженных силах страны приведены к военной присяге более трех тысяч новобранцев
Мероприятие началось с возложения цветов к монументу "Отан Ана". В нем приняли участие ветераны Вооруженных сил, военнослужащие гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", родные и близкие новобранцев.
Фото: Министерство обороны РК
С принятием военной присяги весеннее пополнение влилось в ряды казахстанской армии.
Принятие военной присяги – это важное событие в жизни каждого молодого человека. Именно с этого времени молодые воины стали истинными защитниками нашей Родины. На них возложена почетная миссия по защите Отечества.
Все ребята в достоинством прошли курс молодого бойца. В течение месяца они постигали азы военной науки: изучали общевоинские уставы, занимались строевой, огневой и физической подготовкой.
Со знаменательным событием молодое пополнение поздравил командир воинской части подполковник Абай Алибеков. Офицер пожелал им оставаться верными военной присяге и с ответственностью относиться к обязанностям воинской службы.
Фото: Министерство обороны РК
"Сегодня вы вступаете в новый этап жизни. Армия, это рубеж, который должен преодолеть каждый мужчина. Пусть служба станет для вас жизненной школой, где вы закалите характер и обретете уверенность в своих силах", – обратилась к солдатам мама рядового Даниила Павлова Ольга Александровна из Алматы.
Заместитель командира столичной бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Талгат Кулманов отметил, что год службы для ребят пройдет с большой пользой. Они окрепнут физически, станут настоящими солдатами. К тому же у них появится возможность поступления в вузы на льготных условиях.
Общий настрой молодых воинов выразил рядовой Динмухамед Нурболат, призванный из Алматинской области. Он отметил, что служба для него – это возможность проверить свои силы, получить армейскую закалку и приобрести боевых товарищей.
Фото: Министерство обороны РК
"За месяц я уже привык к армейскому распорядку дня, а день принятия военной присяги запомню навсегда", – сказал он.
Сегодня в воинских частях Сухопутных войск приведено к военной присяге свыше трех тысяч человек, проходящих службу в региональных командованиях "Юг", "Восток", "Астана".
Родителей молодых воинов ознакомили с условиями службы и быта, показали казармы, столовую, учебные классы и ответили на все интересующие вопросы.