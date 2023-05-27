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Тине Тёрнер поставят памятник в родном городе

Поставят памятник в родном городе Фото: Instagram/tinaturner
"Королеве рок-н-ролла" Тине Тёрнер поставят памятник в ее родном городе - Браунсвилле, штат Теннеси, сообщает Zakon.kz.

По словам мэра города Билли Роулз-младшего, малая родина намерена почитать память своей драгоценной землячки "с размахом", памятник должен стать "произведением искусства" и будет установлен на лобном месте. Которое в городке по совпадению находится недалеко от школы, где училась урожденная Анна Мэй Буллок, передает TMZ.

Мэр заверил, что все видные люди городка инициативу "страстно поддержали".

Кстати, музей Тины Тёрнер в Теннеси уже есть.

Легенда рок-н-ролла скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском городе Кюснахт 24 мая 2023 года.

Певица включена в список "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

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