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Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Мусор, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 07:25 Фото: X/VP
Город Окленд, который считается родным городом Камалы Харрис, сравнили с помойкой, сообщает Zakon.kz.

24 сентября жители города Окленд обеспокоились состоянием родного города кандидата в президенты США. По их словам, из-за многочисленного мусора город стал похож на настоящую помойку.

После видео, которое разлетелось по Сети, некоторые избиратели стали опасаться, что при правлении Харрис вся страна превратится в один такой большой Окленд.

А 19 сентября Камала Харрис дала интервью знаменитой телеведущей Опре Уинфри.

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