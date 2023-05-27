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Столичного бизнесмена оштрафовали за создание свалки в 700 тонн

Столичного бизнесмена оштрафовали за создание свалки в 700 тонн Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Бизнесмена в Астане оштрафовали за то, что он создал на пустыре стихийную свалку. Чтобы ее ликвидировать, акимату пришлось задействовать 30 большегрузов, сообщает Zakon.kz.

КамАЗ, полный мусора, заметили сотрудники акимата района Нура во время объезда территории. Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов. Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию, передает официальный сайт акимата Астаны.

Организация, которой принадлежала машина была выявлена и привлечена к ответственности. Нарушитель лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые ликвидировали и вывезли 700 тонн стихийной свалки на специальный полигон. Кроме этого, предпринимателю придется оплатить административный штраф.

"В районе Нура определены восемь основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы. Именно этого "островка мусора" тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району", - рассказал заместитель акима района Нура Руслан Оралов.

Отметим, что в Астане действуют два санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки. Складирование мусора на других участках наказывается законом.

27 мая финалистки конкурса "Мисс Алматы- 2023" провели субботник в горах Алматы, где самостоятельно собирали, оставленный туристами мусор.

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