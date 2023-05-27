Дым над столицей - огнеборцы тушат сухостой
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях Астаны появилось видео, на котором виден дым, тянущийся по шоссе Коргалжын, в сторону ЖМ Коктал-1. В ДЧС столицы рассказали, что горит сухостой и кустарники, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС Астаны, подразделения выехали на вызов 27 мая в 16:14.
"По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 га". Пресс-служба ДЧС города Астана
На месте над тушением пожара работают пожарные расчеты и три поливомоечные машины акимата города.
Ранее стало известно, что вторые сутки горит мусорный полигон Уральска.
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