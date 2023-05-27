Дым над столицей - огнеборцы тушат сухостой

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В соцсетях Астаны появилось видео, на котором виден дым, тянущийся по шоссе Коргалжын, в сторону ЖМ Коктал-1. В ДЧС столицы рассказали, что горит сухостой и кустарники, сообщает Zakon.kz.

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