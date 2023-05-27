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Дым над столицей - огнеборцы тушат сухостой

Дым над столицей - огнеборцы тушат сухостой Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях Астаны появилось видео, на котором виден дым, тянущийся по шоссе Коргалжын, в сторону ЖМ Коктал-1. В ДЧС столицы рассказали, что горит сухостой и кустарники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Астаны, подразделения выехали на  вызов 27 мая в 16:14.

"По прибытию огнеборцев установлено, что горит сухостой и кустарники на предварительной площади 1 га". Пресс-служба ДЧС города Астана

На месте над тушением пожара работают пожарные расчеты и три поливомоечные машины акимата города.


Ранее стало известно, что вторые сутки горит мусорный полигон Уральска.

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