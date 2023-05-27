Вторые сутки горит мусорный полигон Уральска

Площадь возгорания мусорного полигона в Уральске составляет один гектар, его тушат вторые сутки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, к вечеру 26 мая площадь пожара на полигона твердо-бытовых отходов близ Уральска достигла одного гектара. Мусор местами тлеет, местами есть очаги горения, передает Мой город.

"Полигон находится на балансе ТОО ICM Recycling. По состоянию на 26 мая, пожар тушат 16 сотрудников, 28 представителей местных исполнительных органов, 16 рабочих ТОО "ЖайыкТазаКала" и пять спасателей". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Тушение работники служб производят глиной, которой засыпают опасные места.

Сообщение о возгорании на мусорном полигоне близ Уральска появилось вечером 25 мая. На место выехали пожарные в составе шести человек.

Напомним, что в Абайской области продолжают тушить крупный лесной пожар с использованием вертолетов, поезда и автотехники. 600 человек тушат три крупных участка, а общая площадь горения леса уже составляет около 3500 га

