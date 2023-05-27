Ребенка увел незнакомец - прокуратура Мангистауской области провела эксперимент

Сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели социальный эксперимент среди школьников. Незнакомый мужчина подходил к детям на улице и уводил их с собой, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент снимался на видео, его результаты опубликованы в Instagram ведомства.

Незнакомый мужчина, выгуливал собаку и подходил к детям, предлагая им погладить собаку. Заинтересованные школьники и школьницы с удовольствием соглашались. Затем добрый дядя с псом на поводке почти всегда уводил детей с собой.





В прокуратуре попросили акцентировать внимание на том, что в рамках эксперимента большинство детей верили человеку и шли за ним.

Затем мужчина рассказывал детям, что проводится эксперимент и объяснял, что детям нельзя уходить с незнакомыми людьми.

В этом году в отношении несовершеннолетних зарегистрированы 29 уголовных правонарушений, из них 15 против половой неприкосновенности.

В прокуратуре просят родителей научить детей остерегаться незнакомцев и разъяснит, как вести себя в таких ситуациях.