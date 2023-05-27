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В Актюбинской области мошенник выманил у пенсионеров 5 млн тенге

В Актюбинской области мошенник выманил у пенсионерок 5 млн тенге Фото: Instagram/polisia_aqtobe
Парень выманил 5 млн тенге у нескольких пенсионеров в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Мошенник звонил пожилым женщинам и говорил о том, что их родственник попал в ДТП. Объяснял, что в "решении вопроса" необходимо их содействие. В итоге пожилые люди отдавали все, что было, и лишились всех своих накоплений, передает пресс-служба ДП Актюбинской области.

Жертвами преступления стали пожилые люди в возрасте 83 лет, 87 и 90 лет. Общий ущерб составил более 5 млн тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан 18-летний житель города Актау. Проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 3 п. 4 УК – "Мошенничество в крупном размере в отношении двух и более лиц".

В середине мая полицейские разоблачили звено крупной мошеннической сети в Алматы.

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