Алматинца обманули и оформили кредит на 7 миллионов тенге

Жертвой мошенников стал житель Наурызбайского района. На потерпевшего по телефону оформили банковский кредит в размере свыше 7 млн тенге. Полицейские разоблачили звено крупной мошеннической сети в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматы звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что неизвестные пытаются оформить на его имя займ.

Собеседник тут же убедил алматинца в том, что поможет ему, но для этого нужно следовать его инструкциям. Для этого "работник банка" сказал, что нужно загрузить приложение на свой телефон. После этого злоумышленники смогли получить дистанционный доступ к его мобильному банкингу.

"Далее он по совету собеседника загрузил на свой телефон приложения еще трех банков второго уровня. Таким образом, злоумышленники оформили на имя потерпевшего кредиты в размере 7 млн 260 тысяч тенге". Заместитель начальника ДП города Алматы Дидар Аханов

По словам спикера, с целью раскрытия этого преступления из числа сотрудников криминальной полиции города и УП Наурызбайского района создали следственно-оперативную группу.

Задержаны и арестованы двое мужчин, 1994 и 1989 годов рождения, так называемые “дроперы”, которые в мошеннической схеме выполняют задачи по обналичиванию деньги, которые добыли преступным путем.

"В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на задержание других участников мошенничества. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 УК РК", – сказал Аханов.

Казахстанские банки и мобильные операторы 6 апреля 2023 года сделали совместное заявление в связи с появлением нового вида мошенничества.

