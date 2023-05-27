Около 100 кг рыбы незаконно выловил житель Жетысуской области

У жителя Кербулакского района Жетысуской области полицейские изъяли около 100 кг незаконно выловленной рыбы, сообщает Zakon.kz.

63-летний мужчина задержан в ходе отработки ОПМ "Нерест" близ села Сарыозек в Кербулакском районе, передает telegram-канал POLISIA.KZ.

В багажном отсеке его автомашины обнаружены два мешка рыбы разных пород и запрещенные к использованию сети из моноволокна.

"Общий вес изъятой рыбы составил около 100 кг, которую сдали в приемный пункт для последующей реализации в доход государства. "Ущерб оценен почти в 400 тысяч тенге", - сообщил старший инспектор природоохранной полиции Баглан Рымжанов.

Расследование по факту проводится согласно статьи 335 УК РК.

Ранее в нацпарке "Бурабай" поймали браконьеров за крупный улов рыбы.