Около 60 килограммов контрабандной рыбы нашли в мотоцикле жителя Атырауской области

Почти 60 кг рыбы изъяла полиция у жителей Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе МВД РК, в Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, а также незаконного оборота биологических ресурсов.

"В рамках операции 18 февраля сотрудники отдела полиции по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДП Атырауской области остановили мотоцикл "Урал", который двигался в сторону села Еркинкала, через реку Шман, с территории государственного природного резервата "Акжайык" в направлении Каспийского моря", – рассказали в полиции.

При осмотре транспортного средства в его багажнике были обнаружены три серых мешка с китайскими сетями, радиоприемник, мешок с 58,3 кг рыбы частиковых видов, два ледобура, нож и налобный фонарь.

Отмечается, что изъятая рыба передана в цех "Надежда".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 335 УК РК, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области.