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Ребенок пострадал в аварии в Уральске

Ребенок пострадал в аварии в Уральске Фото: Zakon.kz
Восьмилетний ребенок был госпитализирован с травмой головы после столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Адбирова и Январцева, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области, авария произошла утром 27 мая. На пересечении улиц Адбирова и Январцева столкнулись Renault Logan и Lada Priora, пишет Мой город.

Водитель Renault не пропустил Lada. Иномарка от удара врезалась в световую опору, а Priora – в жилой дом. В результате пострадали двое: водитель Lada и восьмилетний пассажир Renault.

По данным управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, скорая помощь доставила в больницу 20-летнего мужчину. Ему диагностировали ушибленную рану подбородка, верхней губы, ушиб грудной клетки. Мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Восьмилетнего ребенка госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба и сотрясение головного мозга.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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