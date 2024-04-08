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Женщина пострадала в перевернувшемся из-за аварии такси в Шымкенте

авария, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 23:26 Фото: pixabay
Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Жибек-Жолы в Шымкенте. Такси перевернулось на крышу после столкновения с автомобилем марки Mercedes, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, Mercedes следовал по Рыскулова в сторону остановки "Котельная". Водитель такси на автомобиле Nissan Tiida направлялся к рынку "Көктем". 

"После столкновения Nissan заехал на бордюр, перевернулся на крышу и остановился всего в нескольких метрах от оживленной пешеходной зоны. В аварии пострадала пассажирка такси. Женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали с места аварии на скорой", – говорится в сообщении.

Водители говорят, что пересекали перекресток на зеленый свет.

В результате аварии на дороге образовался затор. Сотрудники дорожной полиции вызвали эвакуатор для разгрузки трафика.


Ранее сообщалось, что в Алматы маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей.

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Елена Беляева
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