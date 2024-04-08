Женщина пострадала в перевернувшемся из-за аварии такси в Шымкенте

Фото: pixabay

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Жибек-Жолы в Шымкенте. Такси перевернулось на крышу после столкновения с автомобилем марки Mercedes, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, Mercedes следовал по Рыскулова в сторону остановки "Котельная". Водитель такси на автомобиле Nissan Tiida направлялся к рынку "Көктем". "После столкновения Nissan заехал на бордюр, перевернулся на крышу и остановился всего в нескольких метрах от оживленной пешеходной зоны. В аварии пострадала пассажирка такси. Женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали с места аварии на скорой", – говорится в сообщении. Водители говорят, что пересекали перекресток на зеленый свет. В результате аварии на дороге образовался затор. Сотрудники дорожной полиции вызвали эвакуатор для разгрузки трафика.

Ранее сообщалось, что в Алматы маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей. Читайте также Крупный склад с шинами вспыхнул в Астане Алматинцу перерезали горло на детской площадке Медработники помогают эвакуировать жителей подтопленных сел в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: