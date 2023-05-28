Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг
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Лионель Месси забил свой 496 гол, поразив ворота "Страсбура" в 37-м туре чемпионата Франции. Таким образом нападающий ПСЖ стал лидером по забитым голам в топ-5 европейских лиг, пишет в твиттер ESPN.
Lionel Messi so far this season:— ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023
✅ World Cup winner
✅ World Cup Final Player of the Match
✅ World Cup Golden Ball winner
✅ The Best FIFA Men's Player 2022
✅ 2023 Laureus World Sportsman of the Year
✅ Ligue 1 winner
✅ Most goals all time in Europe's top five leagues (496) pic.twitter.com/N8TSeLcjLy
Так Месси обогнал в голах предыдущего лидера Криштиану Роналду, у которого на счету 495 забитых голов.
Ранее стало известно, что французский гранд "ПСЖ" наложил санкции на Лионеля Месси. Руководство клуба приняло решение вывести 35-летнего аргентинского форварда из основного состава на две недели.