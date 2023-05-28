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Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг Фото: Instagram/psg
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обновил рекорд по голам и обогнал Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Лионель Месси забил свой 496 гол, поразив ворота "Страсбура" в 37-м туре чемпионата Франции. Таким образом нападающий ПСЖ стал лидером по забитым голам в топ-5 европейских лиг, пишет в твиттер ESPN.


Так Месси обогнал в голах предыдущего лидера Криштиану Роналду, у которого на счету 495 забитых голов.

Ранее стало известно, что французский гранд "ПСЖ" наложил санкции на Лионеля Месси. Руководство клуба приняло решение вывести 35-летнего аргентинского форварда из основного состава на две недели.

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