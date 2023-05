Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Лионель Месси забил свой 496 гол, поразив ворота "Страсбура" в 37-м туре чемпионата Франции. Таким образом нападающий ПСЖ стал лидером по забитым голам в топ-5 европейских лиг, пишет в твиттер ESPN.

Lionel Messi so far this season:



✅ World Cup winner

✅ World Cup Final Player of the Match

✅ World Cup Golden Ball winner

✅ The Best FIFA Men's Player 2022

✅ 2023 Laureus World Sportsman of the Year

✅ Ligue 1 winner

✅ Most goals all time in Europe's top five leagues (496) pic.twitter.com/N8TSeLcjLy