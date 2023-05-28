Месси обновил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси обновил рекорд по голам и обогнал Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Лионель Месси забил свой 496 гол, поразив ворота "Страсбура" в 37-м туре чемпионата Франции. Таким образом нападающий ПСЖ стал лидером по забитым голам в топ-5 европейских лиг, пишет в твиттер ESPN.





Lionel Messi so far this season:



✅ World Cup winner

✅ World Cup Final Player of the Match

✅ World Cup Golden Ball winner

✅ The Best FIFA Men's Player 2022

✅ 2023 Laureus World Sportsman of the Year

✅ Ligue 1 winner

✅ Most goals all time in Europe's top five leagues (496) pic.twitter.com/N8TSeLcjLy — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023

Так Месси обогнал в голах предыдущего лидера Криштиану Роналду, у которого на счету 495 забитых голов.

Ранее стало известно, что французский гранд "ПСЖ" наложил санкции на Лионеля Месси. Руководство клуба приняло решение вывести 35-летнего аргентинского форварда из основного состава на две недели.

