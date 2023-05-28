Молодая женщина на мосту Костая всполошила жителей и спецслужбы

Сообщение о женщине, стоящей на Большом мосту Костая поступило в полицию от обеспокоенных жителей города. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 32-летняя местная жительница вечером 27 мая стояла на Большом мосту. Ее заметили жители города и обратились в полицию, пишет портал Наш Костанай.

"На место незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции. Жительница города Костаная 1990 года рождения действительно была чем-то обеспокоена. Отказывалась идти на контакт с сотрудниками полиции, вела себя агрессивно. Но несмотря на это им удалось побеседовать и установить причину ее такого поведения". Пресс-служба ДП региона

Женщину доставили в отделение полиции, откуда ее забрали родственники. В полиции отметили, что попытка самоубийства, которая была одной из версий происходящего, не подтвердилась.

Ранее полицейские Астаны спасли от попытки суицида столичного жителя. В полицию поступил звонок, что мужчина пытается спрыгнуть с моста на улице Янушкевича. К тому времени, когда полиция прибыла на место, мужчина уже находился на перилах моста и свесил вниз ноги.

