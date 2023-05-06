Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Астане
5 мая в полицию поступил звонок, что мужчина пытается спрыгнуть с моста на улице Янушкевича. К тому времени, когда полиция прибыла на место, мужчина уже находился на периле моста и свесил вниз ноги.
Один из сотрудников полиции, Сергазы Баянбаев, оценил ситуацию и принял решение взять ее под контроль. Он быстро подбежал к мужчине и резко схватил его, вытащив из опасной зоны.
Однако мужчина оказался неадекватном состоянии и вырывался из рук полицейского. Его напарник, Айдос Сулейменов, пришел на помощь, и вместе они успокоили мужчину и доставили его в участок полиции.
Полицейские выясняют, что побудило 31-летнего мужчину на такой необдуманный поступок.
6 мая 23-летнего парня, пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа, спасли полицейские Атырау.