Третьи сутки тушат мусорный полигон в Уральске

Тление и очаговые места открытого огня третьи сутки не могут ликвидировать на уральском полигоне твердо-бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

В тушении пожара задействованы 70 человек и 50 единиц техники, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. Площадь горения и тления мусора составляет один гектар, передает 24kz.

"Для ликвидации обычно используют засыпание грунта, чтобы перекрыть кислород, чтобы пожар задохнулся. Использование воды для таких пожаров является нецелесообразным. Ликвидация осложняется погодными условиями. Сами видите, у нас последнюю неделю стоит высокая температура на улице. Также ветер усиливается, но он не дует в сторону города". Bерген Шабаров, главный специалист Управления по ЧС Уральска





Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО





Общая площадь полигона твердо-бытовых отходов Уральска составляет 33 гектара. Пожар там начался вечером 25 мая. Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, площадь пожара не увеличивается, однако ликвидировать очаги горения не удается.